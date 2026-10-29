Bayern Munich: Ismael Saibari buteur et passeur décisif en Coupe d’Allemagne

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bayern Munich a écrasé le club de 2e division FC Magdebourg par 6 buts à 1 (MT : 2-1) dans un match joué mercredi soir à l’Allianz Arena pour le compte du 2e tour de la Coupe d’Allemagne de football, où l’international marocain Ismail Saibari a été buteur et passeur décisif.

Le club bavarois, qui a ainsi assuré sa qualification pour le tour suivant, a ouvert le score à la 10e minute par l’international français Michael Olise, sur une passe décisive de Saibari, avant que le Polonais Mateusz Zukowski ne réduise le score pour le FC Magdebourg cinq minutes plus tard.

La joie des jeunes Magdebourgeois n’a été que de courte durée. Le Lion de l’Atlas a marqué le 2e but à la 21e minute pour les Munichois, sur une passe d’Olise, qui a ensuite inscrit un troisième but en transformant un penalty à la 51e minute. Les trois autres réalisations du Bayern Munich ont été inscrites par le Canadien Alphonso Davies (70e min), le jeune prodige allemand Nathaniel Brown (73e min) et le Portugais David Santos Daiber (90+3e min).

Voici les résultats des matchs du 2e tour de la Coupe d’Allemagne joués mardi et mercredi :

Mardi 27 octobre

SG Sonnenhof Großaspach – Augsbourg (2-4)

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig (1-2)

Bochum – Mayence (2-0)

Hambourg – Eintracht Francfort (1-3)

Cologne – Union Berlin (5-0)

Borussia Dortmund – Werder Brême (3-2) Borussia Mönchengladbach – Karlsruhe (2-0)

Elversberg – Darmstadt (0-2)

Mercredi 28 octobre

SSV Jeddeloh – Hertha Berlin (0-2)

Dynamo Dresde – Schalke 04 (2-0)

Paderborn – Stuttgart (0-1)

Fribourg – Wolfsburg (3-2)

Bayer Leverkusen – Nuremberg (5-2)

Hanovre – Kaiserslautern (0-2)

Bayern Munich – Magdebourg (6-1)

Kiel – Hoffenheim (1-1, 4 tab à 3)

S.L