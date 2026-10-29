Ouverture et utilisation avant le Mondial 2030: Fouzi Lekjaa fait le point sur le stade Hassan II

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Le stade Hassan II, en construction dans la province de Benslimane, devrait ouvrir ses portes dès le début de l’année 2028. C’est ce qu’a annoncé Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, mercredi soir sur 2M, lors de son passage dans l’émission « Saât Ssaraha ».

Selon Lekjaa, les travaux avancent à un bon rythme, précisant que le stade sera relié à des réseaux de transport modernes, destinés à faciliter son accès. « Félicitations aux habitants de Casablanca », a-t-il lancé, en évoquant les transformations attendues dans la métropole et ses environs.

Le futur stade n’attendra pas la Coupe du monde 2030 pour accueillir ses premières rencontres. Fouzi Lekjaa a précisé qu’il pourra être utilisé par la sélection nationale, mais également par le Raja et le Wydad. D’autres manifestations sportives pourraient aussi y être organisées avant le rendez-vous mondial.

Au-delà de l’enceinte elle-même, le président de la FRMF a mis en avant la complémentarité des projets d’infrastructures et de transport en cours. Leur réalisation devrait, selon lui, donner un nouveau visage au Grand Casablanca dans les prochaines années.

H.M.