VIDEO. Botola: le Raja n’y arrive toujours pas et concède un nouveau nul face au Hassania (1-1)

Le Raja de Casablanca et le Hassania d’Agadir se sont quittés sur un score de parité (1-1), mercredi soir au stade Larbi Zaouli, à l’occasion de la 5ᵉ journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Gadiris ont ouvert la marque à la 66ᵉ minute de jeu par l’entremise d’Amine Azri, avant que Mathias Oyewusi ne remette les deux formations à égalité pour le compte des Verts à la 81ᵉ minute.

À l’issue de cette confrontation, le Hassania d’Agadir porte son capital à huit points et se hisse provisoirement à la troisième place, tandis que le Raja compte désormais six unités pour se positionner au dixième rang, avec un match en retard à disputer face à l’AS FAR.