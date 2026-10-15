Ligue des champions: Ezzalzouli en lice pour le plus beau but de la journée (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le but inscrit par l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli lors de la victoire du Real Betis face au FC Porto (3-2), mercredi au stade de La Cartuja, a été retenu par l’UEFA parmi les plus belles réalisations de la 2e journée de la Ligue des champions.

Auteur de l’ouverture du score à la 47e minute, l’ailier des Lions de l’Atlas a conclu une belle action collective, initiée par une passe en profondeur de Marc Roca pour Fran García, avant de décocher une frappe enroulée depuis le côté gauche de la surface de réparation, qui a terminé sa course en pleine lucarne, laissant le gardien portugais Diogo Costa sans réaction.

Pour le titre de meilleur but de la journée, Ezzalzouli est en lice aux côtés de Samu Aghehowa (FC Porto), Zechiel (Feyenoord) et Désiré Doué (Paris Saint-Germain).

Cette rencontre a également mis en lumière la prestation du gardien du Betis, Álvaro Valles, dont l’arrêt décisif à une main en fin de match a permis à son équipe de préserver son avantage et de s’assurer les trois points de la victoire.

Cette parade figure également parmi les plus beaux arrêts de la journée sélectionnés par l’instance dirigeante du football européen, aux côtés de ceux de Thibaut Courtois, Alisson Becker, Nikita Haikin et Gregor Kobel.