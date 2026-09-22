L’actrice Sanaa Akroud a-t-elle pris sa retraite ?

L’artiste et réalisatrice marocaine Sanaa Akroud a publié un long message sur son compte Instagram afin de démentir les informations selon lesquelles elle aurait pris sa retraite.

Sanaa Akroud a assuré qu’elle n’avait pas décidé de mettre un terme à sa carrière, mais qu’elle avait désormais fixé une condition pour ses prochains projets. « Qui a dit que j’avais pris ma retraite ? J’ai simplement affirmé que je ne jouerais plus dans une œuvre dont je n’aurais pas écrit le scénario et supervisé les détails », a-t-elle précisé.

L’artiste marocaine a expliqué que le métier d’actrice l’avait profondément épuisée sur le plan psychologique au cours des dernières années, entraînant une perte progressive de passion. Elle a également évoqué les difficultés liées à l’autoproduction, soulignant qu’elle ne pouvait plus continuer à financer ses œuvres avec ses propres moyens, d’autant que le métier d’actrice constitue sa seule source de revenus. Les dépenses importantes et les efforts constants ont fini, selon elle, par l’épuiser.

Concernant sa relation avec son public, Sanaa Akroud a affirmé que le contact avec ses abonnés se poursuivrait. Elle estime même que ce lien s’est renforcé grâce à sa chaîne YouTube, sur laquelle elle partage différents contenus et vidéos.

Sanaa Akroud a enfin confirmé qu’elle continuerait à écrire, précisant qu’elle ne jouerait désormais que dans les œuvres qu’elle aura elle-même conçues et dont elle assumera la responsabilité artistique et technique, afin de proposer des contenus conformes à sa vision et à son propre rythme.

H.M.