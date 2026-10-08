Finale de la CAN 2025: la première réaction de la FRMF après l’audience au TAS

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La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a livré une première réaction à l’issue de l’audience tenue ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans le cadre du litige lié à la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

Cette réaction, exprimée par le secrétaire général de la FRMF, a été brève, dans l’attente de l’issue des délibérations de la formation arbitrale. « La Coupe sera marocaine », a déclaré le secrétaire général de la Fédération, après la clôture de l’audience réunissant les différentes parties au dossier.

Lors de cette audience, la Fédération sénégalaise de football, la FRMF et la CAF ont présenté leurs arguments et leurs positions devant la formation arbitrale chargée d’examiner le recours.

H.M.