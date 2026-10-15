Carburants : une importante cargaison de gasoil russe attendue au Maroc

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Un navire transportant près de 40.000 tonnes de gasoil russe à faible teneur en soufre se dirige vers les ports marocains, après avoir été chargé le 13 octobre au port de Primorsk, selon l’agence Reuters.

Cette cargaison arrive dans un contexte marqué par une nouvelle vague de hausses des prix des carburants dans les stations-service du Royaume, où le prix du litre a dépassé la barre des 16,30 dirhams. Une situation qui relance les interrogations sur l’impact réel des approvisionnements internationaux sur les prix de vente appliqués aux consommateurs.

Cette livraison témoigne également de la volonté de diversifier les sources d’approvisionnement en carburants et de renforcer la sécurité énergétique du pays, en tirant parti de la concurrence entre les fournisseurs internationaux.

Depuis 2023, les importations marocaines de produits pétroliers russes ont enregistré une hausse notable, à la faveur de la recomposition des échanges pétroliers mondiaux. Cette évolution remet sur la table le débat autour des marges bénéficiaires des sociétés de distribution et de l’impact de ces importations à des prix compétitifs sur l’allègement de la facture énergétique des consommateurs marocains.

Ces développements interviennent à la suite d’ententes entre Moscou et Washington ayant conduit à un assouplissement des restrictions imposées au commerce des produits pétroliers russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ainsi affirmé, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, que le diesel russe avait commencé à être acheminé vers les marchés internationaux à la suite d’un accord avec le président américain Donald Trump, visant à renforcer l’approvisionnement en carburants et à atténuer les tensions sur les prix.

Dans ce contexte, les données du London Stock Exchange Group (LSEG), relayées par Reuters, montrent que la Russie a repris le chargement de cargaisons de gasoil destinées à l’exportation depuis le port de Primorsk, situé sur la mer Baltique.

Cette reprise s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faire baisser les prix des carburants et à garantir l’approvisionnement des marchés internationaux, notamment celui des États-Unis, à l’approche des élections américaines de mi-mandat, prévues le 3 novembre prochain.

H.M