La RAM ouvre une nouvelle ligne directe Casablanca-Essaouira

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Poursuivant son engagement au service de la mobilité des citoyens et du dynamisme touristique et économique des territoires, Royal Air Maroc lance, à partir du 1er novembre 2026, une liaison directe entre Casablanca et Essaouira.



Mise en place dans le cadre d’une convention signée avec la région Marrakech-Safi, cette nouvelle ligne directe sera opérée à raison de deux vols par semaine : mercredi et dimanche.

« Le lancement de la ligne Casablanca-Essaouira s’inscrit pleinement dans notre mission visant à promouvoir letourisme marocain à l’international et à fluidifier la mobilité au Maroc. En facilitant l’accès à cette ville emblématique de la côte atlantique, nous contribuons à faire rayonner les destinations marocaines et à soutenir l’activité touristique locale. Cette nouvelle liaison témoigne de notre volonté de rapprocher les territoires et de répondre aux attentes des voyageurs, qu’ils soient touristes, familles ou professionnels, tout en veillant à leur offrir une expérience client conforme aux meilleurs standards », indique Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Afin de rendre cette destination accessible au plus grand nombre, Royal Air Maroc propose des tarifs fixes et attractifs à raison de 800 DH l’aller-retour en classe économique et 1600 DH l’aller-retour en classe Business.

Répondant aux attentes des opérateurs économiques et touristiques d’Essaouira, le lancement de cette ligne va permettre de contribuer au développement d’une destination riche d’un fort potentiel touristique grâce à ses atouts naturels, historiques et culturels, notamment sa médina classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette ligne, Essaouira sera reliée directement à la métropole casablancaise et elle sera surtout connectée aux 86destinations internationales du réseau de Royal Air Maroc à travers son hub à Casablanca.

Cette nouvelle ligne contribue, comme la plupart des liaisons aériennes domestiques, au désenclavement des régions, en améliorant leur connectivité et leur accessibilité, tout en favorisant leur développement territorial et touristique. Elle permet de consolider et d’étendre le réseau aérien domestique, renforçant ainsi les liaisons entre les différentes régions et contribuant à une meilleure intégration territoriale.

Les billets de ces vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires.

Horaires des vols

Au départ de Casablanca :

• Mercredi à 16h00 – Arrivée à 17 H 20

• Dimanche à 08h20 – Arrivée à 09h40

Au départ d’Essaouira :

• Mercredi à 18 H00 – Arrivée à 19h20

• Dimanche à 10h20 – Arrivée à 11h40

S.L