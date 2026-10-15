Man. City- PSG : la prestation XXL d’Ayyoub Bouaddi impressionne

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Malgré la défaite de Manchester City face au Paris Saint-Germain (4-2), mercredi en Ligue des champions, Ayoub Bouaddi a su marquer les esprits. Entré au retour des vestiaires, le Lion de l’Atlas a signé une prestation exceptionnelle, ponctuée d’une passe décisive pour Erling Haaland.

Alors que les Citizens cherchaient à peser davantage sur la rencontre, Bouaddi a été lancé à la 46e minute à la place d’Enzo. Une occasion qu’il a saisie pour montrer sa capacité à participer à la construction du jeu et à se projeter vers le camp adverse. Son intervention la plus marquante reste sa passe décisive sur le deuxième but mancunien, inscrit par l’attaquant norvégien.

Au-delà de cette action, le Marocain s’est distingué par sa précision dans les transmissions. Il a réussi 37 de ses 40 passes, affichant un taux de réussite de 93 %. Cette justesse s’est également vérifiée dans la moitié de terrain parisienne, où il a complété 24 passes sur 26. Des chiffres qui illustrent sa volonté de faire progresser le ballon tout en limitant les pertes de possession.

Bouaddi a aussi contribué à créer du danger, avec deux passes clés à son actif. Son apport ne s’est donc pas résumé à la circulation du ballon mais il a également su trouver des solutions pour mettre ses partenaires en position de menacer la défense adverse.

Crédité d’une note de 7,2 sur 10, le milieu marocain figure parmi les satisfactions individuelles de Manchester City dans cette rencontre. Si son entrée n’a pas suffi à éviter la défaite, elle lui permet de marquer des points et de mettre en valeur les qualités qu’il peut apporter à l’entrejeu des Citizens.

H.M.