Hakim Ziyech encensé par la presse brésilienne

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Malgré la défaite de Botafogo face à Vasco da Gama (2-1), Hakim Ziyech a été encensé par la presse brésilienne pour sa première titularisation avec son nouveau club.

Globo a salué la prestation du milieu marocain, qui a joué un rôle de relais et animé les offensives de Botafogo. Aligné dans une position avancée aux côtés de Cabral, Ziyech a obtenu une note de 6,5 sur 10.

Le média a notamment souligné ses passes dans le dos de la défense adverse et ses tentatives de frappe depuis l’extérieur de la surface. Il a également relevé sa bonne combinaison avec Vitinho lors d’une attaque rapide en seconde période.

De son côté, Terra lui a attribué un 7 sur 10, le plaçant parmi les meilleurs joueurs de Botafogo dans cette rencontre, aux côtés du gardien Batista et du latéral droit Telles. Le média a apprécié sa qualité technique et sa capacité à créer le danger.

Positionné dans un rôle plus axial à la place de Montoro, Ziyech a, selon Terra, parfois eu besoin d’une seule touche de balle pour déstabiliser la défense de Vasco. Il s’est également procuré une occasion de but avant de quitter la pelouse en seconde période.

Enfin, FogãoNET lui a accordé une note de 6 sur 10, mettant en avant sa technique et ses passes en profondeur. Le média a toutefois estimé qu’il lui avait manqué un partenaire capable de combiner avec lui, pointant un manque de qualité chez plusieurs de ses coéquipiers.

H.M.