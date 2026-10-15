Golf : CIH Bank et Mastercard réunissent plus de 170 participants à la World Elite Cup

CIH Bank et Mastercard ont organisé à El Jadida la sixième édition de la World Elite Cup. Ce rendez-vous de golf, réservé aux titulaires de cartes Mastercard World Elite et à leurs invités, a réuni plus de 170 participants, avec la présence de la golfeuse anglaise Georgia Hall.

Placée sous le thème « British Escape », cette édition a associé compétition sportive et activités destinées aux clients des deux partenaires. Georgia Hall, qui évolue sur le LPGA Tour et le Ladies European Tour, a notamment animé une séance de coaching auprès des participants. La lauréate de l’AIG Women’s Open 2018 a également pris part à la remise des trophées aux vainqueurs.

Parmi les temps forts de la journée, le challenge « Closest to the Pin » a permis à son vainqueur de remporter un voyage tout compris pour assister à The Open Championship, l’un des grands rendez-vous du golf mondial. Une cérémonie de remise des prix a clôturé l’événement dans la soirée.

Pour Mastercard, ce tournoi s’inscrit dans une démarche visant à enrichir les services proposés aux détenteurs de ses cartes haut de gamme. Mohamed Benomar, Country Manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard, a souligné la volonté du groupe de proposer des expériences privilégiées tout en consolidant ses relations avec ses clients et partenaires.

Amal Mouhoub, directrice générale adjointe chargée du marketing stratégique et de la communication chez CIH Bank, a pour sa part mis en avant une ambition commune : répondre aux attentes de la clientèle premium en matière de personnalisation et de qualité de service.

Au-delà du tournoi, les deux partenaires rappellent que la carte Mastercard World Elite donne accès à plusieurs avantages dans les domaines du voyage, des loisirs et de l’assurance. L’offre comprend notamment un service de conciergerie accessible en permanence, des avantages hôteliers, des offres de location de voitures et des expériences de shopping personnalisées.

Selon le communiqué, les titulaires bénéficient également d’un accès à plus de 1 200 salons VIP d’aéroports à travers le monde, pour eux-mêmes et un accompagnant. Une assurance médicale de voyage, comprenant une indemnité journalière en cas d’hospitalisation, complète ces prestations, sous réserve des conditions générales applicables.