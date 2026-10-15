Sport
A la Une

Préparatifs Mondial 2027: les Lionnes affrontent le Venezuela et la France

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 octobre 2026 - 12:18
Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine A disputera deux matchs amicaux les 1er et 5 décembre prochains, respectivement face au Venezuela et à la France.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation des Lionnes de l’Atlas à la prochaine Coupe du monde féminine, prévue au Brésil en 2027, indique la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Le Maroc a assuré sa qualification pour le Mondial 2027 à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, organisée au Maroc en 2026.

Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine aura lieu le 11 décembre prochain à Rio de Janeiro.

S.L.

A regarder aussi


Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 octobre 2026 - 12:18