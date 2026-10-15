Salon du Cheval d’El Jadida: les Émirats arabes unis mettent leur patrimoine à l’honneur

L’Association Émiratie du Cheval Arabe et l’Abu Dhabi Heritage Authority participent à la 17e édition du Salon du Cheval d’El Jadida, au Royaume du Maroc, qui se tient du 13 au 18 octobre 2026 au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, sous le thème « Le cheval au service de l’humain». L’événement est organisé par l’Association du Salon du Cheval.

Cette participation illustre l’engagement commun des deux entités à valoriser le riche patrimoine équestre des Émirats arabes unis et à mettre en lumière l’importance historique et la valeur culturelle du pur-sang arabe dans la tradition Émiratie. Elle offre également l’occasion de renforcer les échanges d’expertise avec les acteurs clés du secteur et d’élargir les perspectives de coopération culturelle et patrimoniale entre les Émirats arabes unis et le Maroc, dans un engagement commun en faveur de la préservation des traditions équestres pour les générations futures.

À travers le pavillon des Émirats arabes unis, l’Association et l’Authority, en collaboration avec plusieurs acteurs des secteurs public et privé, proposent un espace culturel et patrimonial mettant en lumière les univers équestre et patrimonial des Émirats. Le pavillon présente les efforts du pays pour préserver les lignées de chevaux arabes de pure race et leur valeur culturelle, tout en faisant découvrir aux visiteurs les traditions équestres et l’artisanat traditionnels.

Inspiré du Qasr Al Hosn, monument emblématique de l’histoire d’Abou Dhabi, le pavillon puise dans l’architecture, les motifs et les éléments décoratifs traditionnels émiratis. Il reflète ainsi la richesse du patrimoine des Émirats arabes unis, en faisant dialoguer l’héritage du passé avec le dynamisme du présent.

Le pavillon propose aux visiteurs une diversité d’expériences mettant à l’honneur les traditions Émiraties, notamment le tissage Al Sadu, les tenues et bijoux traditionnels, le bakhour et les parfums, ainsi que les arts plastiques. Il présente également le registre généalogique des chevaux arabes des Émirats arabes unis, accompagné d’une sélection de publications et de contenus audiovisuels. L’ensemble offre aux visiteurs une immersion au cœur du patrimoine culturel des Émirats.

Au cœur du pavillon, un majlis émirien accueille les visiteurs dans un espace traditionnel qui incarne les valeurs d’hospitalité, de générosité et de convivialité. Une tente bédouine traditionnelle leur offre également un aperçu authentique de la vie émiratie, de l’environnement local et des pratiques d’hospitalité traditionnelles.

Cette participation s’accompagne d’un programme riche d’activités et d’expériences culturelles, alliant traditions équestres, culture et arts. Elle met en lumière les liens historiques et profondément ancrés entre les Émirats arabes unis et le cheval, symbole de valeurs telles que l’authenticité, le courage et la fierté culturelle, tout en faisant découvrir au public marocain et international les différentes facettes du patrimoine émirati.

Le programme prévoit des spectacles folkloriques traditionnels et des ateliers autour du café arabe, permettant aux visiteurs d’en découvrir les modes de préparation et les traditions de service. Il comprend également un concours de poésie consacré au cheval, invitant les poètes marocains à célébrer sa place et son influence dans la poésie et la culture arabes, ainsi qu’un concours d’arts plastiques inspiré de l’univers équestre et de la vie autour du cheval.

Le Salon du Cheval d’El Jadida figure parmi les grands rendez-vous internationaux dédiés au cheval et aux riches traditions qui l’entourent. Il réunit des spécialistes, éleveurs, cavaliers et passionnés, et propose un programme varié de concours, de spectacles et d’activités culturelles et professionnelles, mettant en lumière la place durable du cheval au cœur du patrimoine et de la culture.