Betis: Ezzalzouli marque et ouvre son compteur buts en Liga (VIDEO)

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli s’est illustré ce jeudi soir avec le Real Betis, en ouvrant le score face à Getafe, à l’occasion de la 6e journée de LaLiga.

L’ailier marocain a trouvé le chemin des filets à la 45e minute, juste avant la pause, permettant aux Andalous de prendre l’avantage (1-0). Son but a été soumis à une vérification du VAR avant d’être finalement validé.

Ezzalzouli, aligné sur le côté gauche de l’attaque du Betis, a ainsi inscrit son premier but de la saison en championnat. Cette réalisation intervient alors que le club sévillan réalise un bon début de saison et occupait la troisième place avant cette rencontre.

Le Marocain confirme ainsi son importance dans le dispositif de Manuel Pellegrini et profite de cette rencontre de la 6e journée pour se montrer décisif.

GOOOL DE ABDE CON EL BETIS 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/SnM7dsOKuI — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) September 17, 2026