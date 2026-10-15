Football africain : la CAF augmente les subventions aux fédérations

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé une augmentation de 33% des subventions annuelles accordées aux 54 associations membres de l’instance continentale, portant leur montant à un maximum de 700.000 dollars par association.

Cette revalorisation s’accompagne d’une hausse de 20% des financements alloués aux unions zonales de la CAF, dont les subventions annuelles passent de 750.000 à 900.000 dollars, selon un communiqué publié sur le site officiel de la Confédération.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement du soutien financier de la CAF à ses associations membres, sous la présidence de Patrice Motsepe et avec l’appui du Comité exécutif, dans l’objectif de favoriser le développement durable du football africain et de consolider son autonomie financière.

Les subventions annuelles accordées aux associations membres ont connu une progression soutenue depuis 2021, passant de 200.000 dollars à 400.000 dollars, puis à 525.000 dollars, avant d’atteindre désormais un plafond de 700.000 dollars par association, précise la même source.

Cette nouvelle allocation représente ainsi une augmentation de 250% par rapport à 2021, illustrant la volonté de l’instance continentale de renforcer les capacités de ses associations membres et de soutenir le développement du football africain.

Les ressources supplémentaires devraient notamment permettre aux fédérations nationales de consolider leurs structures de développement, d’accroître les investissements dans le football des jeunes et le football féminin, ainsi que d’améliorer leur administration et leur gouvernance.

Elles visent également à favoriser la mise en place de programmes durables au profit des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et de l’ensemble des acteurs du football africain.

Par ailleurs, la CAF a annoncé une augmentation des subventions destinées à l’Association des clubs africains (ACA), dont le montant passe de 400.000 à 500.000 dollars.

Ces mesures traduisent, selon la Confédération, sa volonté de poursuivre ses investissements dans le développement du football africain et de renforcer les capacités institutionnelles et financières de ses structures nationales et régionales.

S.L