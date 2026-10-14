Ligue des Champions: Ezzalzouli régale face au FC Porto avec un but exceptionnel ! (VIDEO)

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli a signé un geste de grande classe, ce mercredi, lors de la rencontre opposant le Real Betis au FC Porto, en Ligue des champions. L’ailier marocain a fait chavirer le stade de La Cartuja à Séville grâce à une réalisation spectaculaire, illustrant une nouvelle fois ses qualités techniques.

Dès le début de la seconde période, Ezzalzouli a frappé fort. À la 47e minute, le Lion de l’Atlas a trouvé le chemin des filets d’une frappe enroulée remarquable, déclenchée dans un angle difficile. Le ballon a terminé sa course dans la lucarne, laissant le gardien portugais Diogo Costa sans réaction.

Ce but, inscrit juste après la pause, a permis au Betis d’ouvrir le score et a immédiatement enflammé les tribunes. Par sa précision et sa beauté, cette réalisation s’est imposée comme l’un des moments forts de cette affiche européenne.

Aquí tenéis el GOLAZO de Abde, disfrutarlo 🇲🇦🙌 https://t.co/lwVAXm8B0J — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) October 14, 2026