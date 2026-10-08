Coups de tonnerre au Maroc: on vous explique le phénomène

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Casablanca et ses environs ont connu, dans la nuit de mercredi, de fortes averses orageuses. Les coups de tonnerre ont été si puissants qu’ils ont réveillé de nombreux habitants.

À ce sujet, Houcine Youaabed, responsable du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a expliqué que ces intempéries étaient dues à des cellules orageuses locales qui se déplacent et se développent rapidement.

Dans une déclaration à Le Site info, il a précisé que ce phénomène était dû à l’humidité en provenance de l’océan Atlantique, conjuguée à la présence d’air plus froid dans les couches supérieures de l’atmosphère. L’écart de température entre les basses et les hautes couches a accentué l’instabilité atmosphérique, favorisant la formation de nuages à développement vertical et de cellules orageuses.

Selon Youaabed, plusieurs autres régions du Maroc ont également connu ce phénomène, dans un contexte météorologique instable marqué par la formation de nuages orageux.

Cette situation s’explique principalement par l’interaction simultanée de plusieurs facteurs. Certaines régions, notamment à l’intérieur du pays et dans le Sud, restent sous l’influence de masses d’air relativement chaudes et humides dans les basses couches de l’atmosphère. Parallèlement, une masse d’air plus froide progresse en altitude, en lien avec une perturbation venant de l’ouest de l’Europe et de l’ouest de la Méditerranée.

Le contraste entre l’air chaud et humide près du sol et l’air plus froid en altitude renforce ainsi l’instabilité de l’atmosphère. Il favorise l’ascension de l’air, le développement de nuages à forte extension verticale et la formation de cellules orageuses, a conclu Youaabed.

H.M.