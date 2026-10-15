Entrepreneuriat : la CGEM et Enabel lancent un programme de mentorat dans l’Oriental

Mehdi TAZI, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et Benoit Legrand, Représentant Résident et Directeur pays pour le Maroc de l’Agence belge de coopération internationale (Enabel), ont procédé aujourd’hui à la signature de la convention de subside portant sur le lancement du programme Maghrib Belgium Mentoring.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Gilles HEYVAERT, Ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, de Karim AMOR, Président de MeM by CGEM, 13ᵉ région de la CGEM dédiée aux Talents et Entrepreneurs Marocains du Monde, et de Mohammed Amine FATMI, Président de la CGEM de la région de l’Oriental.

Parfaitement aligné avec les Hautes Orientations Royales qui placent la régionalisation avancée au cœur de la création de valeur, le programme fait le choix d’un impact de proximité, avec la région de l’Oriental pour terrain d’action. Son objectif est d’accompagner 100 porteurs de projets et entrepreneurs de cette région, à travers un dispositif de mentorat mobilisant des mentors de la diaspora marocaine en Belgique. La convention inscrit par ailleurs des exigences ambitieuses et mesurables : jusqu’à 40 % de femmes entrepreneures bénéficiaires et au moins 30 % de femmes mentors.

« La croissance et la création de valeur se construisent d’abord dans nos régions. Avec Maghrib Belgium Mentoring, nous accompagnerons 100 entrepreneurs de l’Oriental, via la mobilisation de l’expertise de notre diaspora et les réseaux de la CGEM pour les aider à faire grandir leurs projets. Une attention particulière sera portée aux jeunes et aux femmes, qui sont au cœur de cette dynamique. Avec Enabel, nous voulons leur donner les moyens d’accéder aux marchés et de changer d’échelle. Notre ambition est que les entrepreneurs accompagnés aujourd’hui deviennent les mentors de demain » souligne M. Mehdi TAZI.

“Demain, ces 100 jeunes accompagnés seront les mentors des générations futures. C’est ça, la magie du “Give-Back” : une chaîne qui ne s’arrête pas, qui se transmet.”, souligne Karim AMOR.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté commune du Maroc et de la Belgique de renforcer leur partenariat stratégique et les passerelles économiques entre les deux pays, en mobilisant le potentiel de la diaspora comme levier d’innovation, d’investissement et de création d’emplois durables.

A noter que Maghrib Belgium Mentoring est un dispositif d’accompagnement entrepreneurial, financé par l’État belge à hauteur de 500.000 euros, dans le cadre du programme de coopération bilatérale Maroc-Belgique 2024-2029.