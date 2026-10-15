La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,19% à 16.998,93 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,29% à 1.233,74 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,15% à 1.255,17 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a augmenté de 0,05% à 1.616,65 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Participation et promotion immobilières » (+3,14%), « Banques » (+0,69%) et « Assurances » (+0,19%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Sylviculture et papier » (-5,21%), « Chimie » (-2,80%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (-1,40%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Les échanges ont dépassé 183 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa bank (20,98 MDH), TGCC (17,91 MDH) et Managem (17,27 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à près de 1.000 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja (-7,67% à 240,05 DH), IB Maroc.com (-6,36% à 50,1 DH), Rebab Company (-5,85% à 88,5 DH), Med Paper (-5,21% à 22,56 DH) et SNEP (-3,24% à 280,5 DH).

À l’opposé, Alliances (+3,85% à 351 DH), Douja Prom Addoha (+3,50% à 34,3 DH), CFG Bank (+2,09% à 195 DH), Microdata (+1,33% à 760 DH) et AtlantaSanad (+1,30% à 121 DH) ont affiché les plus fortes progressions.

S.L