Agadir : une vidéo d’enfants menacés par des chiens provoque un tollé

Une vidéo largement relayée sur la Toile, montrant des agents de sécurité utilisant des chiens de garde pour effrayer des enfants qui se baignaient aux abords de la Marina d’Agadir, a suscité une vague d’indignation.

Selon les images de la vidéo consultée par Le Site info, deux agents de sécurité apparaissent en train de diriger un chien vers des mineurs. Cette scène soulève des interrogations sur les circonstances de cette intervention et sur le respect de la sécurité des enfants, d’autant que ces derniers ont été contraints de se réfugier dans la mer pour échapper aux chiens.

À ce propos, Imad Senoussaoui, secrétaire général de l’Organisation nationale des droits de l’enfant, a annoncé que son organisation allait déposer une plainte auprès du procureur général du Roi à Agadir afin de demander l’ouverture d’une enquête sur cette affaire.

Dans une déclaration à Le Site info, il a souligné qu’aucune agression contre des enfants ne pouvait être tolérée, appelant à ce que les agents de sécurité concernés soient tenus responsables de leurs actes.

Il a également affirmé que l’organisation était prête à descendre dans la rue pour manifester si des poursuites judiciaires n’étaient pas engagées contre les agents de sécurité mis en cause dans cette affaire.

H.M