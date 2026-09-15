Abdessamad Ezzalzouli brise le silence après la polémique liée à Sebta (PHOTO)

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Abdessamad Ezzalzouli a réagi à la polémique suscitée par le port d’un maillot de soutien aux habitants du préside occupé de Sebta, à l’occasion du match de Liga opposant le Betis Séville à Villarreal.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, les joueurs des deux formations ont fait leur entrée sur la pelouse avec des maillots portant l’inscription « Nous sommes tous des Caballas », en référence au surnom donné aux habitants de Sebta. Cette initiative, décidée conjointement par les deux clubs, a été présentée comme un geste de solidarité dans le contexte de la crise migratoire.

La participation d’Ezzalzouli à cette action collective a toutefois suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes marocains lui ont reproché d’avoir porté ce maillot, estimant que le message véhiculé pouvait être interprété comme une prise de position concernant Sebta, alors que le Maroc continue de revendiquer le préside occupé.

Face à la polémique, le Lion de l’Atlas a publié un message sur son compte Instagram pour réaffirmer son attachement à ses origines. «Tout d’abord, je tiens à préciser une chose : à aucun moment le maillot en question n’a été utilisé dans un but politique ou dans l’intention de manquer de respect à mon peuple, le peuple marocain. Il s’agissait d’un maillot à caractère social, destiné à soutenir une population et ses habitants, indépendamment de leur nationalité, qui traversaient une situation difficile», a écrit l’attaquant.

Et d’ajouter : «Cela étant dit, ceci n’est une excuse adressée à personne. Tous ceux qui souhaitent utiliser cette situation pour remettre en question mon amour pour mon pays sont libres de le faire. Moi, je continuerai à vivre chaque jour la tête haute et à représenter mes racines avec fierté et sacrifice».

À travers cette déclaration, Ezzalzouli a ainsi tenu à répondre aux critiques et à rappeler sa fierté d’appartenir au Maroc.

H.M.