CAN Féminine: les Lionnes de l’Atlas prêtes à écrire l’histoire à domicile

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous majeur avec le football féminin à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2026, qui débutera le 26 juillet dans le Royaume. Finalistes des deux dernières éditions, les Lionnes de l’Atlas abordent cette compétition avec un statut inédit de prétendantes au titre, nourries par les progrès accomplis ces dernières années et l’ambition de décrocher une première couronne continentale devant leur public.

Depuis quelques saisons, la sélection marocaine s’est imposée parmi les meilleures équipes africaines grâce à une progression constante sur les plans technique, tactique et physique. Cette évolution est le résultat d’une stratégie de développement mise en œuvre par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), qui a fait du football féminin un axe majeur de son projet sportif.

Après avoir atteint la finale de la CAN 2022, disputée également au Maroc, puis confirmé ce statut lors de l’édition suivante, les Lionnes abordent cette nouvelle campagne avec davantage d’expérience et de maturité. Entre-temps, elles ont également marqué l’histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023, dès leur première participation, devenant la première sélection arabe à franchir le premier tour d’un Mondial féminin.

Pour cette CAN, les atouts du Maroc sont nombreux. Les Lionnes pourront d’abord compter sur l’avantage d’évoluer devant leur public, un soutien qui avait joué un rôle déterminant lors de leur remarquable parcours en 2022. Elles disposent également d’un groupe désormais rompu aux grands rendez-vous continentaux et internationaux, avec un mélange d’expérience et de jeunesse incarné par plusieurs joueuses évoluant dans les meilleurs championnats nationaux et étrangers.

Le développement du championnat national féminin, la montée en puissance de clubs comme l’AS FAR, double championne d’Afrique en 2022 et 2025, ainsi que les investissements consentis dans la formation et les infrastructures, ont également permis d’élargir le vivier de talents et de renforcer la compétitivité de la sélection.

Au-delà de l’objectif de réaliser un nouveau parcours de référence, l’ambition affichée est claire : remporter enfin le premier titre continental de l’histoire du football féminin marocain. Devant leur public et fortes de l’expérience accumulée ces dernières années, les Lionnes de l’Atlas disposent de tous les arguments pour écrire une nouvelle page de leur histoire et confirmer la place du Maroc parmi les grandes puissances du football féminin africain.

S.L.