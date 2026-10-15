FIFA: Infantino s’excuse après l’abandon de son projet

Le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté ses excuses jeudi devant les membres du conseil exécutif de l’instance sur la façon dont a été conduite son projet d’ouvrir le Mondial à des investisseurs privés, un mea culpa insuffisant selon certains.

« Tout d’abord, je tiens à dire que nous nous excusons pour les erreurs commises dans la conduite et la communication » de ce projet, « ce qui a eu de nombreuses conséquences », a assuré Gianni Infantino dans une vidéo relayée sur le site de la Fifa après le Conseil qui s’est tenu à Zurich.

L’Italo-Suisse s’exprimait pour le première fois devant les 37 membres de ce Conseil, le premier à se tenir depuis le scandale qui a failli l’emporter à la sortie de l’été.

La révélation par les médias début août de son projet secret d’ouvrir le Mondial à des investisseurs privés a déclenché un vent de critiques sans précédent, l’UEFA, la Concacaf et la confédération asiatique ayant réclamé par la suite son départ.

« Nous avons eu une discussion constructive », a assuré Gianni Infantino. « Il est important de rappeler qu’il s’agissait d’une proposition, et non d’une décision définitive. Cette proposition visait simplement à permettre à la Fifa d’investir davantage dans ses associations membres, plutôt que de remplacer les ressources existantes. »

– Questions écrites –

« Nous sommes à présent disposés à recevoir toutes les questions posées par les membres du Conseil de la Fifa et à y répondre par écrit, en temps voulu », a-t-il indiqué.

Ses opposants ont déploré ne pas avoir de réponse à ces questions dès maintenant.

« Ce qui est décevant, c’est que nous n’avons obtenu aucune réponse à nos demandes spécifiques », a regretté à la sortie Debbie Hewitt, la présidente de la Fédération anglaise et vice-présidente de la Fifa.

« Ce pour quoi il s’est réellement excusé, c’est de ne pas avoir soumis la question au Conseil », a-t-elle expliqué. Quant à la demande de devoir formuler par écrit des questions sur son ancien projet, Debbie Hewitt a estimé qu’Infantino devait « répondre à ces questions, et s’il ne le fait pas maintenant, il n’est pas apte à être président de la Fifa ».

« Nous avons posé beaucoup de questions critiques, il n’y a pas eu de réponses satisfaisantes de mon point de vue », a également regretté le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf.