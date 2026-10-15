Paulo Sérgio sur la sellette : le Wydad pourrait trancher ce weekend

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Le prochain rendez-vous du Wydad de Casablanca pourrait être décisif pour Paulo Sérgio. Fragilisé par les résultats des premières journées et les critiques des supporters, le technicien portugais doit impérativement renouer avec la victoire dimanche face à l’Amal Tiznit.

Selon une source fiable contactée par Le Site info, son agent a été informé de la possibilité d’un licenciement et l’a alerté sur les attentes de la direction.

Le nul concédé au Complexe Mohammed V face au CODM a en effet mis davantage de pression sur l’entraîneur. D’après la même source, le Portugais sait qu’un succès contre l’Amal Tiznit est indispensable pour améliorer sa situation et tenter de préserver son poste. Une nouvelle contre-performance risquerait, en revanche, de précipiter son départ.

Rappelons que le Wydad accueillera Amal Tiznit dimanche au Complexe Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la quatrième journée de la Botola. Un rendez-vous crucial pour les Rouges comme pour leur entraîneur.

H.M.