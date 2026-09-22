Arnaque aux billets : le Théâtre Mohammed V de Rabat appelle à la vigilance (PHOTO)

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Le Théâtre Mohammed V de Rabat a mis en garde contre certaines pages, sur les réseaux sociaux, faisant la promotion de concerts fictifs de grands artistes marocains et arabes dans le but d’escroquer leurs fans. L’établissement a publié cet avertissement sur son compte Instagram.

Le Théâtre a d’ailleurs partagé les fausses affiches de prétendus concerts de Majid Al Mohandis et Assala Nasri, en appelant le public à la vigilance.

« Nous vous invitons à vous méfier de certaines pages faisant la promotion de prétendus concerts d’artistes marocains, arabes et étrangers, au Maroc comme à l’étranger. Ces pages vendent en ligne de faux billets qui ne sont ni envoyés ni confirmés après le paiement, exposant ainsi les acheteurs à des escroqueries électroniques », a averti l’établissement.

Le Théâtre Mohammed V a également précisé que certaines de ces pages prétendent être affiliées à l’établissement afin de faire croire qu’elles commercialisent officiellement les billets. Après vérification, il s’est avéré qu’elles n’entretenaient aucun lien avec la page officielle du Théâtre.

L’établissement a enfin invité les internautes à signaler immédiatement les pages concernées afin de se protéger et de préserver les autres utilisateurs de ce type d’escroquerie.

H.M.