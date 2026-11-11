Clôture: la Bourse de Casablanca finit en territoire négatif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 1,01% à 17.429,8 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,03% à 1.278,35 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 1,08% à 1.321,55 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, perdu 0,63% à 1.654,67 pts.

S.L.