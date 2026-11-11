Les Théâtrales présentent «ADN» le 19 novembre à Casablanca

Un test ADN, une famille aux secrets bien gardés et une enquête où l’humour se mêle au suspense : les Théâtrales présentent « ADN », un thriller théâtral inspiré de faits réels, le jeudi 19 novembre à

20h30 au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Nommée aux Molières 2025 dans la catégorie « Création visuelle et sonore», la pièce associe vidéo, musique, lumières et changements de décor dans une mise en scène au rythme cinématographique. Aux commandes, Sébastien Azzopardi, auteur, comédien et metteur en scène.

Écrite par les autrices et comédiennes Caroline Ami et Flavie Péan, l’histoire démarre avec le résultat inattendu d’un test ADN : Tomas apprend que son bébé est en réalité son neveu. Pourtant, à sa connaissance, il n’a pas de frère. Sa mère semble détenir l’explication, mais il la retrouve assassinée.

Tomas se retrouve alors lancé dans une enquête où chaque réponse soulève de nouvelles questions.

Cette pièce joue avec les fausses pistes et les rebondissements. Entre tension et situations décalées, la mise en scène entraîne le public dans l’enquête et prolonge l’action jusque dans la salle !

Rendez-vous le jeudi 19 novembre à 20H30 – Studio des Arts Vivants

Infoline : 0656 900 000