Maroc-Niger: quel onze pour Mohamed Ouahbi ? (CHEBKA)

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A l’approche de la rencontre entre le Maroc et le Niger, Chebka se penche sur les enjeux de ce rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2027. Les choix de Mohamed Ouahbi, les forces de l’adversaire et les attentes autour des Lions de l’Atlas alimentent les échanges de ce nouvel épisode.

Pour analyser cette rencontre, Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, échange avec Jad Allabouch, passionné de football et grand admirateur de Hakim Ziyech, Mohamed Ali Dinia, analyste sportif et fervent supporter du Barça, et Noura Mounib, rédactrice en chef de Le Site info.

Que vaut cette sélection nigérienne ? Quels joueurs seront à surveiller et quelles difficultés pourrait-elle poser au Maroc ? Le plateau analyse l’effectif du Niger et les éléments à prendre en compte pour aborder cette confrontation.

Autre question au cœur des discussions : faut-il se satisfaire d’une victoire ou attendre également une prestation convaincante des Lions de l’Atlas ? Les intervenants confrontent leurs points de vue sur le jeu et les progrès attendus de la sélection.

Enfin, place aux choix sportifs : quel onze Mohamed Ouahbi devrait-il aligner ? Quels équilibres trouver et quels profils privilégier pour faire la différence ? Chacun livre sa composition et ses arguments.

Découvrez les débats et les analyses de ce nouvel épisode de Chebka dans la vidéo ci-dessous.

H.M.