Hausse des carburants: les stations-service expliquent pourquoi elles ne gagnent pas plus

La hausse des prix des carburants ne profite pas nécessairement aux stations-service. Dans un communiqué, la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc alerte sur la stagnation des marges, le coût croissant des approvisionnements et les difficultés de trésorerie des exploitants.

Selon la Fédération, la rémunération des stations repose sur une marge fixe par litre, et non sur un pourcentage du prix de vente. Ainsi, même lorsque le prix à la pompe augmente, les revenus des exploitants ne progressent pas automatiquement. La rentabilité dépend notamment des volumes écoulés et des charges supportées.

L’organisation pointe également le renchérissement du financement des stocks. La hausse du coût des cargaisons obligerait les exploitants à mobiliser davantage de trésorerie, voire à recourir au crédit bancaire pour maintenir leurs niveaux habituels d’approvisionnement.

Autre sujet de préoccupation : les relations commerciales avec certaines sociétés de distribution. La Fédération dénonce notamment les contrats d’approvisionnement exclusif et affirme que certaines entreprises réduiraient ou suspendraient leurs livraisons à l’approche des hausses de prix. Des accusations qui restent à confronter à la position des distributeurs concernés.

Cette situation intervient alors que le PLF 2027 prévoit de faire passer de 35% à 40% l’impôt sur les sociétés applicable aux grands importateurs et distributeurs d’hydrocarbures réalisant un bénéfice net fiscal d’au moins 100 millions de dirhams.

La Fédération évoque enfin le risque de contrôles fiscaux fondés sur l’évolution du chiffre d’affaires, qui augmente mécaniquement avec les prix, sans nécessairement refléter une amélioration des bénéfices.

À travers cette sortie, les exploitants entendent rappeler que leur situation économique ne peut être appréciée à partir des seuls prix affichés à la pompe. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs marges, de leurs contraintes financières et de leurs conditions d’approvisionnement.

S.L.