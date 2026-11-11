Grève générale en Espagne: plus de 230 vols annulés

Par LeSiteinfo avec MAP

Les compagnies aériennes opérant en Espagne ont annulé 234 vols mercredi, soit environ 5,2 % des 4 529 liaisons initialement programmées pour la journée, en raison du mouvement de grève générale, selon les données du gestionnaire aéroportuaire Aena.

D’après les autorités aéroportuaires, l’impact global sur le trafic est demeuré limité grâce à l’anticipation des transporteurs, qui avaient procédé en amont à des modifications des horaires de vol et au réacheminement de la majorité des passagers concernés.

À l’aéroport Josep Tarradellas Barcelone-El Prat, 85 opérations (départs et arrivées confondus) ont été annulées sur un total de 734 vols prévus, tandis que la plateforme Adolfo Suárez Madrid-Barajas a enregistré six annulations sur les 1 097 mouvements programmés.

Au niveau régional, l’Andalousie a enregistré 30 annulations, l’aéroport de Malaga-Costa del Sol concentrant l’essentiel de ces perturbations, avec 14 liaisons affectées, suivi de celui de Séville, avec 12 annulations.

Dans l’est du pays, les plateformes de Valence et d’Alicante ont comptabilisé 18 opérations annulées. De son côté, l’aéroport de Palma de Majorque a fait état de dix annulations.

Les principales compagnies aériennes ont fait état d’un fonctionnement globalement conforme aux dispositions relatives aux services minimums obligatoires. La compagnie nationale Iberia a assuré la quasi-totalité de ses liaisons, à l’exception de deux vols à destination de Lisbonne, annulés en raison de contraintes météorologiques, tandis qu’Air Europa a maintenu un trafic quasi normal.

S.L.