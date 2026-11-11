Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse mercredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,23% à 16.565,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, baissait de 0,33% à 1.287,42 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, perdait 0,43% à 1.330,27 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, cédait 0,13% à 1.662,96 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,01%.

S.L.