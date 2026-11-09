Suspension des exportations: les prix des tomates ont (enfin) baissé

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Le prix des tomates est redescendu à six dirhams le kilo ce lundi matin au marché de gros des fruits et légumes de Casablanca. Il avait atteint 15 dirhams le kilo quelques jours plus tôt, selon Mohamed Alaoui, trésorier de l’Association marocaine des employés et professionnels des marchés de gros.

Dans une déclaration à Le Site info, le professionnel attribue une grande partie de cette baisse à la suspension des exportations de tomates vers les marchés africains. Annoncée la semaine dernière, la mesure vise à garantir l’approvisionnement du marché national et à freiner la hausse des prix, avait indiqué à Lhoucine Aderdour, président de la Fédération interprofessionnelle de production et d’exportation des fruits et légumes.

Mohamed Alaoui s’attend à une baisse plus générale des prix des légumes dans les prochains jours. Le tarif de six dirhams relevé lundi reste celui du marché de gros. L’évolution des prix au détail reste à suivre.

H.M.