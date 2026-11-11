Economie
Devises/Dirham: les cours de change de ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0634 – 11,6954
1 DOLLAR U.S.A. 9,032 – 10,4966
1 DOLLAR CANADIEN 6,3529 – 7,3831
1 LIVRE STERLING 12,031 – 13,981
1 LIVRE GIBRALTAR 12,031 – 13,981
1 FRANC SUISSE 10,9 – 12,668
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4066 – 2,7968
1 DINAR KOWEITIEN 29,023 – 33,729
1 DIRHAM E.A.U. 2,4589 – 2,8577
1 RIYAL QATARI 2,4776 – 2,8794
1 DINAR BAHREINI 23,945 – 27,827
100 YENS JAPONAIS 5,6837 – 6,6053
1 RIYAL OMANI 23,46 – 27,264.
S.L.
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