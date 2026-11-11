Economie

Devises/Dirham: les cours de change de ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 novembre 2026 - 10:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 novembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0634 – 11,6954

1 DOLLAR U.S.A. 9,032 – 10,4966

1 DOLLAR CANADIEN 6,3529 – 7,3831

1 LIVRE STERLING 12,031 – 13,981

1 LIVRE GIBRALTAR 12,031 – 13,981

1 FRANC SUISSE 10,9 – 12,668

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4066 – 2,7968

1 DINAR KOWEITIEN 29,023 – 33,729

1 DIRHAM E.A.U. 2,4589 – 2,8577

1 RIYAL QATARI 2,4776 – 2,8794

1 DINAR BAHREINI 23,945 – 27,827

100 YENS JAPONAIS 5,6837 – 6,6053

1 RIYAL OMANI 23,46 – 27,264.

S.L.

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