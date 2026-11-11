Maroc-Niger: Mohamed Ouahbi peaufine les derniers réglages

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Les Lions de l’Atlas rejoindront Casablanca jeudi pour préparer leur rencontre face au Niger, prévue vendredi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Mohamed Ouahbi a programmé une séance d’entraînement le soir même au Complexe Mohammed V, qui accueillera cette confrontation.

Avant ce déplacement, la préparation se poursuit au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora. Le programme établi par le sélectionneur comprend une séance mardi soir, puis deux autres mercredi, afin de peaufiner les derniers réglages.

En parallèle, la FRMF attend le feu vert définitif de la FIFA concernant le changement de nationalité sportive d’Ayoub Oufkir. L’ailier a choisi de représenter le Maroc après avoir porté les couleurs des sélections de jeunes néerlandaises.

Déjà présent au rassemblement, Oufkir a effectué lundi sa première séance avec les Lions de l’Atlas. Sa participation aux rencontres de la sélection reste toutefois soumise à la finalisation des démarches administratives relatives à son éligibilité.

H.M.