Casablanca : Pepe Luis lance ses mardis autour des huîtres de Dakhla

À Casablanca, Pepe Luis cultive depuis plusieurs années l’esprit d’une brasserie de la mer, inspirée par la culture gastronomique espagnole. Poissons et fruits de mer y tiennent le premier rôle, dans une cuisine généreuse et authentique qui laisse s’exprimer le goût de chaque ingrédient. Dans une atmosphère élégante et décontractée, la maison accorde autant d’attention à la qualité de ses produits qu’au plaisir de recevoir.

Et si l’afterwork prenait des airs de bord de mer ?

Avec l’Oyster Club, Pepe Luis propose un rendez-vous hebdomadaire placé sous le signe du partage et de la convivialité. Chaque mardi, de 18 h à 21 h, le restaurant met à l’honneur les huîtres de Dakhla, soigneusement sélectionnées pour leurs qualités gustatives, et propose des vins blancs choisis pour les accompagner.

Des huîtres ouvertes à la minute

Tout au long du service, un écailler passe de table en table. Il ouvre les huîtres sous les yeux des convives et leur fait découvrir les différentes façons de les déguster. Le geste fait partie de l’expérience, jusque dans l’assiette, où elles arrivent aussitôt.

On les déguste nature pour en apprécier pleinement le goût, au vinaigre de Xérès pour une touche acidulée et délicate, au pesto pour une note végétale et aromatique, ou encore au Chili Mango, qui marie la douceur du fruit à un léger piquant. Autant de variations parmi celles à découvrir.

De Dakhla à la table de Pepe Luis

L’Oyster Club prolonge une démarche fondée sur une conviction simple. La qualité d’une cuisine commence par celle de ses produits. Des mareyeurs d’Oualidia aux huîtres de Dakhla, le restaurant travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et ses fournisseurs, en veillant à la provenance, à la fraîcheur et à la sélection de ses arrivages. Il privilégie les approvisionnements de proximité lorsque c’est possible et va chercher plus loin les produits qui méritent leur place à sa table.

Cette exigence guide aussi le travail mené avec les producteurs, de la sélection des produits à l’élaboration de cuvées exclusives, à l’image de l’huile d’olive développée avec un partenaire de confiance.

De l’afterwork au dîner

Le service participe lui aussi à l’expérience, en créant des échanges avec les convives. Si l’Oyster Club anime le début de soirée du mardi, le restaurant propose aussi une formule pour le dîner, Les Petites Assiettes de la Mer, disponible tous les jours à partir de 18 h. Les convives peuvent composer leur

repas en commandant plusieurs assiettes à partager et découvrir ainsi une autre facette de la cuisine du restaurant.

Autant d’occasions de se retrouver chez Pepe Luis, au gré des envies et des soirs de la semaine.

Oyster Club · Tous les mardis de 18 h à 21 h

Les Petites Assiettes de la Mer · Tous les jours à partir de 18 h

PEPE LUIS CASABLANCA

Angle rue Normandie et Urban Square, Casablanca

Service voiturier disponible