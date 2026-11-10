Groupe BCP: une offre bancaire dédiée aux échanges entre l’Afrique et la Chine

À travers sa filiale Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore), le Groupe BCP propose un dispositif associant règlements en Renminbi (RMB), financement du commerce international et services bancaires digitaux en chinois, pour accompagner les investisseurs chinois au Maroc et les échanges commerciaux sur le corridor Afrique–Chine.

Le Groupe Banque Centrale Populaire accompagne le développement des relations économiques entre l’Afrique et la Chine en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore). À travers une offre dédiée aux opérations internationales et aux besoins des investisseurs chinois, le Groupe entend faciliter les échanges commerciaux, soutenir les projets industriels au Maroc et mettre ses capacités bancaires au service des entreprises opérant sur ce corridor.

Cette démarche s’inscrit dans la vocation du Groupe Banque Centrale Populaire d’accompagner l’investissement et le développement international des entreprises. Elle associe son ancrage au Maroc et sa présence continentale aux expertises de CIB Offshore en matière de paiements transfrontaliers, de financement et de commerce international.

Des règlement en Renminbi

CIB Offshore participe au Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), l’infrastructure chinoise de compensation et de règlement des paiements transfrontaliers en Renminbi (CNY), ce qui lui permet d’accompagner les entreprises dans le règlement de leurs opérations commerciales avec la Chine. Les entreprise peuvent ainsi payer leurs fournisseurs et gérer leur flux avec la Chine directement en RMB.

Cette expertise est déployée au profit de l’ensemble des entités du Groupe dont les clients commercent avec la Chine.

L’expertise de CIB Offshore est également mise à la disposition des entités du Groupe BCP à l’échelle continental, pour accompagner les échanges de leur clientèle avec la Chine.

Cette complémentarité contribue à apporter une réponse coordonnée aux besoins des entreprises, en mobilisant les capacités du Groupe et le savoir-faire de sa filiale.

Un accompagnement des investisseurs chinois au Maroc

CIB Offshore s’adresse aux entreprises chinoises implantées ou souhaitant s’implanter dans les zones d’accélération industrielle (ZAI), notamment au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Son accompagnement couvre les différentes étapes de leurs projets, de la préparation de leur implantation, à la gestion courante de leur activité : gestion de compte et de flux internationaux, règlement des importations, financement de l’investissement et de l’exploitation, ainsi que les instruments de commerce international.

Des services digitaux en chinois et une infrastructure de paiement intégrée

La Plateforme d’ebanking CIBOnline Corporate est accessible en chinois, avis d’opérations et relevés inclus. Les équipes au Maroc comme les directions financières en Chine suivent ainsi leurs opérations dans leur langue de travail.

L’offre s’appuie également sur un hub de paiement conçu dans le respect des standards internationaux ISO 2022 depuis 2023, couvrant l’ensemble de la chaîne des opérations internationales, de l’initiation au règlement. Cette infrastructure soutient également l’automatisation des traitements et la qualité des échanges de données financières.

Citibank et Standard Chartred ont ainsi distingué CIB Offshore pour son niveau d’automatisation et sa rapidité de traitement.

« À travers cette démarche, le Groupe Banque Centrale Populaire réaffirme son engagement et son ambition en matière de développement des échanges internationaux.

Forts de notre ancrage africain, de notre connaissance des marchés et de l’expertise de CIB Offshore, nous entendons apporter aux investisseurs chinois un accompagnement adapté à leurs enjeux et contribuer activement au développement des relations économiques entre l’Afrique et la Chine », déclare Othmane TAJEDDINE, Directeur Général en charge de l’International et des filiales spécialisées du Groupe Banque Centrale Populaire.