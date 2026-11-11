Casablanca: deux lignes de bus changent temporairement de parcours

Les usagers des lignes de bus L019 et L020 à Casablanca devront tenir compte de changements temporaires de parcours. Casa Bus, opérée par Alsa, a annoncé ces modifications ce mercredi matin, en raison de travaux d’aménagement en cours dans la ville.

Selon la société, ces adaptations visent à maintenir la continuité du service public et à faciliter les déplacements quotidiens dans les secteurs concernés par les chantiers.

L’opérateur précise que ces mesures doivent permettre d’assurer un transport sûr et fiable, tout en accompagnant les projets de réaménagement et de modernisation de Casablanca.

H.M.