Mauvaises odeurs à Casablanca : ce que l’on sait

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Depuis vendredi, plusieurs quartiers de Casablanca sont confrontés à une propagation d’odeurs nauséabondes, suscitant l’inquiétude et la colère des habitants. Les riverains du port de Casablanca, notamment ceux de l’ancienne médina, de La Gironde et des Roches Noires, figurent parmi les plus touchés.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Casablancais ont fait part de leur mécontentement, appelant les autorités à intervenir en urgence pour identifier l’origine de ces émanations et mettre fin aux nuisances. La situation inquiète particulièrement les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Selon une source de Le Site Info, ces odeurs pourraient provenir du port, en raison de déchets liés aux cargaisons de bétail importées, notamment du Brésil et du Paraguay. Les animaux resteraient parfois plusieurs jours à bord des navires avant leur débarquement, ce qui pourrait être à l’origine des mauvaises odeurs.

Face à la multiplication des plaintes, les autorités ont engagé des investigations sur le terrain. Une commission spéciale a ainsi été constituée afin de déterminer les causes de ces émanations. Une visite a notamment été effectuée au sein du port de Casablanca.

Dans le cadre de cette intervention, les navires transportant du bétail ont procédé au débarquement des animaux, dans l’objectif de limiter la propagation des odeurs.

Contactée par Le Site Info afin d’obtenir davantage de précisions sur les mesures prises et les causes exactes de cet épisode, la commune de Casablanca n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les Casablancais sont confrontés à ce type de désagrément. Il y a moins d’un mois, des opérations de nettoyage des canalisations, menées en prévision des pluies, avaient déjà provoqué des remontées d’odeurs nauséabondes dans plusieurs quartiers de la ville. S.L.