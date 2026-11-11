Brahim Diaz vers le championnat turc ?

L’international marocain Brahim Diaz suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, alors qu’il traverse une période difficile au Real Madrid en raison de son faible temps de jeu.

Selon le site turc SonDakika, le Besiktas suit sa situation et souhaiterait le recruter lors du prochain mercato hivernal. Le club turc envisagerait un prêt assorti d’une option d’achat. Séduit par les qualités du Marocain, il espérerait profiter de son besoin de retrouver du temps de jeu pour le convaincre de rejoindre ses rangs.

Souvent cantonné au banc des remplaçants, Diaz peine à s’imposer dans les plans de José Mourinho. Sa situation reste toutefois suivie par plusieurs formations européennes, convaincues de ce qu’il pourrait leur apporter.

H.M.