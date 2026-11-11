Bovins importés: les Casablancais redoutent le retour des mauvaises odeurs

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L’arrivée annoncée d’une nouvelle cargaison de bovins en provenance du Portugal au port de Casablanca suscite l’inquiétude des habitants de la métropole. Sur les réseaux sociaux, ces derniers redoutent le retour des mauvaises odeurs qui ont touché plusieurs quartiers de la métropole le week-end dernier.

Des internautes appellent ainsi les autorités à prendre des mesures pour éviter de nouvelles nuisances lors du débarquement des animaux importés. Les précédents épisodes ont été attribués aux déjections accumulées à bord des navires transportant du bétail.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, Moulay Ahmed Afilal avait indiqué s’être rendu au port de Casablanca après le signalement des odeurs afin d’en identifier l’origine. Selon lui, cette visite avait permis de constater qu’elles provenaient des déchets des bovins et autres animaux importés.

Le responsable avait expliqué que les navires peuvent passer près d’un mois en mer, entraînant une accumulation de déjections et le dégagement d’odeurs à leur arrivée au port. Il avait qualifié ce phénomène de « tout à fait normal », compte tenu des conditions de transport.

Moulay Ahmed Afilal avait également précisé que ces nuisances avaient longtemps été imputées à la décharge de Médiouna, avant que la visite au port ne permette, selon lui, d’en déterminer la source.

Les odeurs s’étaient atténuées dimanche après le débarquement des animaux et leur transfert vers les exploitations et les sites prévus pour les accueillir, avait-il ajouté.

H.M.