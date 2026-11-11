Pochettino pressenti pour entraîner Manchester United

L’Argentin Mauricio Pochettino aurait donné son accord verbal pour entraîner Manchester United, 18e de Premier League en quête d’un électrochoc, ont rapporté mercredi des médias britanniques.

Le coach des « Red Devils » Michael Carrick est toujours en poste, mais son départ semble scellé après un début de saison catastrophique, avec une victoire en dix matches de championnat.

Selon la presse anglaise, les dirigeants du club doivent évoquer sa situation lors d’une réunion mercredi à Monaco, où réside l’influent copropriétaire Jim Ratcliffe.

En cas de limogeage de Carrick, moins d’un an après sa prise de fonctions, Pochettino serait le candidat privilégié pour lui succéder. Manchester United et l’Argentin disposeraient déjà d' »un accord verbal de principe », a affirmé Sky Sports.

Pochettino, 54 ans, connaît bien l’Angleterre pour avoir officié à Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) et Chelsea (2023-2024), et à plusieurs reprises, son nom est revenu du côté d’Old Trafford.

L’ancien défenseur, également passé par le banc du PSG (2021-2022), occupe depuis 2024 le poste de sélectionneur des États-Unis, où il a prolongé cet été jusqu’en 2030 après avoir atteint les 8es de finale. Manchester United devrait débourser 10 millions de dollars (9 M EUR) pour le libérer de son contrat, selon des médias.

Après la trêve internationale, les Mancuniens retrouvent le terrain le 22 novembre par un déplacement chez leurs rivaux de Liverpool.

S.L.