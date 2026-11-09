LOSC: Hamza Igamane prolonge jusqu’en 2031

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L’attaquant international marocain Hamza Igamane a prolongé d’une année supplémentaire son contrat avec le LOSC Lille, jusqu’en 2031, a annoncé le club de Ligue 1.

À travers cet engagement de longue durée, le club nordiste réaffirme sa confiance envers le Lion de l’Atlas, actuellement en phase finale de rééducation après une grave blessure au genou contractée lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le 18 janvier dernier à Rabat, indique le club dans un communiqué.

Recruté à l’été 2025 en provenance des Glasgow Rangers, Igamane s’était rapidement illustré en Ligue 1 en signant, quelques heures seulement après son arrivée, un doublé face au FC Lorient, lors de la large victoire des Dogues (7-1), le 30 août 2025.

Formé à l’académie des FAR Rabat, l’international marocain avait progressivement confirmé son potentiel dans le championnat français, inscrivant cinq buts en 13 rencontres de Ligue 1, auxquels se sont ajoutées quatre réalisations en cinq matchs d’UEFA Europa League, s’imposant comme l’une des révélations du début de saison 2025-2026.

Sa dynamique a toutefois été brutalement stoppée par la grave blessure au genou, qui l’avait contraint à déclarer forfait pour le reste de la saison.

À travers cette prolongation, le LOSC entend accompagner son joueur durant cette période délicate et lui manifester sa confiance pour la suite de son parcours professionnel.

Le président du club, Olivier Létang, a notamment insisté sur la portée de cette décision et sur l’importance accordée à la santé du joueur.

“Dans un contexte toujours très difficile pour un joueur victime d’une grave blessure et d’une longue indisponibilité, il nous tenait à cœur de manifester à Hamza via cette prolongation de contrat l’immense confiance que nous avons en lui”, a-t-il souligné, cité dans le communiqué du club.

Le dirigeant lillois s’est par ailleurs dit convaincu de la capacité de l’international marocain à retrouver son meilleur niveau, affirmant que le LOSC était pleinement mobilisé pour l’accompagner dans son retour à la compétition et poursuivre son développement.

De son côté, le joueur n’a pas caché sa satisfaction après cette prolongation, qu’il considère comme une marque de confiance importante dans une « période particulièrement éprouvante ».

“Je suis très content de prolonger et de voir que le LOSC me fait confiance. Je reviendrai meilleur qu’avant sur le terrain, avec l’objectif de marquer beaucoup de buts et d’aider mon équipe”, a-t-il déclaré.

Sur le plan médical, Hamza Igamane entrevoit désormais la fin de sa longue période de convalescence. Selon les précisions communiquées par le LOSC, l’attaquant est arrivé à la dernière phase de son travail individuel et son retour à l’entraînement collectif avec le groupe professionnel est espéré après la trêve internationale de novembre.

S.L.