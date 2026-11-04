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Alerte météo au Maroc: fortes pluies, grêle et rafales de vent
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Oscillant entre 20 et 35 mm, ces averses sont prévues de 14h50 à 23h00, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Al Hoceima, Nador, Driouch, Berkane, Taourirt, Jerada, Taza, Taounate, Kénitra, Sidi Kacem et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.
S.L.
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