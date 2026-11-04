Alerte météo au Maroc: fortes pluies, grêle et rafales de vent

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 20 et 35 mm, ces averses sont prévues de 14h50 à 23h00, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Al Hoceima, Nador, Driouch, Berkane, Taourirt, Jerada, Taza, Taounate, Kénitra, Sidi Kacem et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.

S.L.