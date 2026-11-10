Clôture: la Bourse de Casablanca finit ses échanges dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 1,01% à 17.606,97 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,4% à 1 291,69 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,43% à 1.336,01 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a augmenté de 1,39% à 1.665,18 pts.

S.L.