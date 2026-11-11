La CMIM et la MDJS se mobilisent pour la santé mentale au travail

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) organise, en partenariat avec la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), le 25 novembre 2026, à Casablanca, sa 13ᵉ Journée Santé au Travail, autour d’une thématique au cœur des transformations du monde professionnel : Repenser le travail. Protéger l’humain. La santé mentale au cœur des nouvelles organisations.

En s’associant à cette initiative, la MDJS témoigne de son intérêt pour les enjeux humains et sociétaux, notamment ceux liés au bien-être et à la qualité de vie au travail.

Dans un contexte marqué par l’évolution des organisations, l’intensification des exigences professionnelles, la transformation numérique et l’émergence de nouvelles formes de travail, la santé mentale s’impose comme un enjeu majeur de santé au travail. Au-delà des situations de stress ou d’épuisement professionnel, elle interroge plus largement les conditions dans lesquelles les femmes et les hommes exercent leur activité, trouvent leur place et peuvent durablement contribuer à la performance collective.

À travers cette 13ᵉ édition, la CMIM entend ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sur la responsabilité des organisations dans la préservation de la santé mentale des travailleurs. L’ambition est de favoriser une approche plus préventive, plus humaine et plus intégrée de la santé au travail, en plaçant les facteurs organisationnels au cœur de la réflexion.

Prévenir plutôt que subir : une responsabilité partagée

La santé mentale au travail ne peut être appréhendée uniquement à travers les fragilités individuelles. Elle est également influencée par l’organisation du travail, les modes de management, les relations professionnelles, la charge de travail, le degré d’autonomie et la capacité des collaborateurs à trouver du sens dans leur activité.

La journée abordera notamment :

– Les facteurs professionnels et organisationnels susceptibles d’altérer la santé mentale ;

– Le repérage précoce des signes de souffrance psychologique au travail ;

– Le rôle des managers et des dirigeants dans la prévention des risques psychosociaux (RPS) ;

– Les leviers d’action pour construire des environnements professionnels plus protecteurs ;

– Les nouvelles transformations du travail, notamment liées à l’intelligence artificielle, et leurs implications pour la santé humaine ;

– Les dispositifs d’accompagnement et les innovations au service de la prévention.

Cette rencontre ambitionne de dépasser les approches ponctuelles ou exclusivement individuelles pour encourager une véritable culture de prévention, fondée sur l'écoute, la responsabilité organisationnelle et l’amélioration continue des conditions de travail.

Faire de la santé mentale un pilier des organisations de demain

En consacrant sa 13ᵉ Journée Santé au Travail à cette thématique, la CMIM réaffirme son engagement en faveur de la santé, de la protection et du bien-être des travailleurs.

La journée réunira des acteurs institutionnels, des professionnels de la santé au travail, des experts, des dirigeants et des représentants du monde économique et social autour d’une conviction commune : la performance durable des organisations repose aussi sur leur capacité à préserver la santé de celles et ceux qui les font vivre.

Repenser le travail, c’est aussi repenser notre responsabilité envers l’humain.