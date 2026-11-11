Alerte météo au Maroc: rafales jusqu’à 100 km/h et fortes pluies dans plusieurs villes
Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont attendues, de mercredi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Oscillant entre 80 et 110 mm, ces pluies ou averses localement fortes sont prévues, du mercredi à 12h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul et Chtouka-Ait Baha, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Ce même phénomène (40 à 80 mm) est également prévu, durant la même période, dans les provinces de Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane et Taroudant.
Ces pluies ou averses, avec des cumuls de 20 à 40 mm, devraient également toucher les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Driouch, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Sidi Slimane, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Médiouna, Berrechid, El Jadida, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Safi, Youssoufia, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Al Haouz, Chichaoua, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya.
Par ailleurs, de fortes rafales de vent (90 à 100 km/h) avec chasse-poussières locales sont attendues, mercredi de 12h00 à 23h00, dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.
Le même phénomène (80 à 90 km/h) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Rehamna, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Rabat, Berrechid, Benslimane, Guercif, Errachidia, Skhirate-Témara, Salé, Nouaceur, Mohammedia, Médiouna, Casablanca, Kénitra, Marrakech, M’diq-Fnideq, Larache, Fahs-Anjra, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Figuig et Khémisset, a conclu la même source.
S.L.