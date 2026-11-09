La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,65% à 17.431,05 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,77% à 1.273,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,43% à 1.330,28 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a avancé de 1,14% à 1.642,28 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+4,42%), « Sylviculture et papier » (+3,46%) et « Électricité » (+3,39%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Assurances » (-0,92%), « Boissons » (-0,7%), « Banques » (-0,08%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint plus de 466,58 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Addoha (69,21 MDH), Attijariwafa bank (55,4 MDH) et Jet Contractors (38,43 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.021,74 MMDH.

Aux valeurs individuelles, M2M Group (+8% à 389 DH), Sonasid (+7,21% à 1.770 DH), Stroc Industrie (+5,49% à 162,45 DH), Zellidja (+4,02% à 260 DH) et Med Paper (+3,46% à 22,45 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, S2M (-3% à 479,95 DH), Wafa Assurance (-1,85% à 5.300 DH), Cartier Saada (-1,02% à 19,38 DH), Société des Boissons du Maroc (-0,91% à 1.950 DH) et Salafin (-0,9% à 416,2 DH) ont accusé les plus fortes baisses.