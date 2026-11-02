L’UM6P et OCP Africa lancent une école dédiée à l’agriculture numérique en Côte d’Ivoire

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), avec le soutien d’OCP Africa, et la contribution de LEET Initiative, inaugurent ce samedi 31 octobre la Digital Farming School (DFS), au sein de l’INP-HB de Yamoussoukro.

Dédiée aux métiers de l’agriculture numérique, cette nouvelle école propose un modèle de formation associant sciences agronomiques, développement informatique et entrepreneuriat, pour former des talents ivoiriens et, plus largement, africains capables de concevoir et de développer des solutions technologiques adaptées aux réalités agricoles africaines. L’école accueillera dès le 9 novembre sa première promotion de 50 apprenants, à l’issue d’une campagne de recrutement qui a suscité environ 4000 candidatures.

La cérémonie s’est tenue sous la présidence du Professeur Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et sous le co-parrainage de Bruno Nabagné Koné, Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, et de Djibril Ouattara, Ministre de la Transition Numérique et de l’Innovation Technologique.

L’ouverture de la DFS s’inscrit dans une dynamique de transformation durable des systèmes alimentaires africains, qui associe amélioration des rendements, évolution des pratiques agricoles, maîtrise des ressources et création de valeur au sein des filières. En Côte d’Ivoire, acteur de référence de plusieurs filières agricoles, la création de valeur dépend également de la capacité à améliorer les pratiques de production, à maîtriser les ressources et à intégrer les technologies dans l’organisation des exploitations et des chaînes de valeur. Cette évolution fait émerger des besoins de compétences à la rencontre des sciences agronomiques, du développement informatique et de l’ingénierie.

« L’agriculture africaine entre dans une période où la connaissance pèsera autant que la disponibilité des ressources dans la création de valeur. Pour un continent qui concentre près de 60 % des terres arables encore non cultivées dans le monde, cette évolution engage bien davantage qu’une modernisation des pratiques : elle touche à notre capacité à transformer ce potentiel agricole en valeur économique, en mobilisant les connaissances et les technologies nécessaires à la maîtrise de nos propres systèmes productifs. C’est dans cette perspective que nous inscrivons la Digital Farming School, avec la conviction que la formation des talents et la production de connaissances doivent progresser ensemble», souligne Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

Le cursus de deux ans de la Digital Farming School associe programmation, agronomie et entrepreneuriat dans une pédagogie immersive fondée sur le « Learning by farming ». Adossée à une ferme expérimentale de 170 hectares, l’École permettra aux apprenants de travailler sur des applications concrètes : cartographie agricole par drone, analyse des sols, gestion de l’eau ou suivi numérique des parcelles. Ils pourront ainsi suivre toutes les étapes d’un projet, de l’identification d’un problème agricole à la conception et à l’expérimentation d’une solution technologique.

Pour Dr Moussa Abdoul Kader Diaby, Directeur Général de l’INP-HB, « La DFS est le fruit d’une conviction que nous partageons à l’INP-HB : les grandes transformations ne peuvent être portées seules. Elles se construisent dans le partenariat, dans la confiance et dans la complémentarité des expertises. »

Au-delà de l’acquisition de compétences techniques, le modèle prévoit un accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’incubation, afin de permettre aux projets développés durant la formation d’explorer des applications économiques concrètes. Les entreprises et les acteurs agricoles auront également vocation à contribuer à l’évolution des parcours pédagogiques, notamment à travers l’identification des besoins du marché et la définition de projets en lien avec les réalités des filières.

Fruit d’une coopération engagée en 2023 entre l’État ivoirien et le Groupe OCP, la Digital Farming School prolonge les collaborations académiques et scientifiques entre l’UM6P et l’INP-HB, également illustrées par le Green Energy Park Maroc–Côte d’Ivoire, inauguré à Yamoussoukro en février 2026. Ces deux initiatives participent au développement de capacités de formation, de recherche appliquée et d’innovation sur le territoire ivoirien, en associant les expertises des institutions partenaires aux priorités économiques et technologiques du pays.