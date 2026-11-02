Ligue 1: Amine Harit en pleine forme, l’OM enchaîne une quatrième victoire (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille a enchaîné une quatrième victoire de rang en Ligue 1 face à Toulouse FC par 2 buts à 0, dimanche soir au stade Vélodrome pour le compte de la 9e journée.

Dès la deuxième minute du jeu, l’international marocain Amine Harit a laissé parler toute sa classe pour ajuster le portier toulousain Guillaume Restes d’un extérieur du pied subtil, pour conclure idéalement une action d’Amine Gouiri.

Il lance ainsi idéalement la rencontre pour les hommes de Bruno Genesio qui, par leur pressing haut, parviennent à doubler la mise par l’entreprise de Gouiri (25e). Trois minutes plus tard, son coéquipier Himad Abdelli, seul devant Restes, manque une occasion en or après avoir récupéré le ballon dans les pieds d’un défenseur adverse.

Au retour des vestiaires, le TFC devient de plus en plus entreprenant avec une série d’attaques contrées in-extremis par les joueurs marseillais. Les Toulousains, qui n’ont plus remporté aucun match au Vélodrome depuis 2012, voient deux buts refusés pour hors-jeu et butent sur les réactions d’un grand Jeffrey De Lange.

Malgré les assauts répétés et une possession large mais stérile des joueurs de Jens Berthel Askou, l’OM tient bon dans les dernières minutes et conserve ses deux buts d’avance. Le TFC, qui se contente de la 11e place (10 points), n’a pas gagné au Vélodrome depuis 2012.

Neuvième du classement au coup d’envoi, le club phocéen signe une quatrième victoire consécutive en championnat, lui permettant de remonter en sixième place. Il conforte ainsi ses chances de viser le podium et même de chercher une place dans l’une des compétitions européennes.

Plus tôt dans la journée, le Paris FC a réalisé une belle opération dans la course aux premières places de Ligue 1 en dominant l’AS Monaco par 3 buts à 1.

Ce succès permet au Paris FC de s’installer provisoirement à la quatrième place, à égalité de points avec Lyon, désormais troisième grâce à une meilleure différence de buts. Le club de la Principauté, quant à lui, recule au sixième rang (15 pts).

La neuvième journée a débuté vendredi par une démonstration du PSG au Havre (5-1). Nice a également marqué les esprits en dominant Rennes (5-2), dans une rencontre particulièrement prolifique.