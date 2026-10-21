Economie
Devises vs Dirham: les cours du mercredi 21 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 21 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0913 * 11,7277
1 DOLLAR U.S.A. 8,9932 * 10,4516
1 DOLLAR CANADIEN 6,3995 * 7,4373
1 LIVRE STERLING 12,042 * 13,994
1 LIVRE GIBRALTAR 12,042 * 13,994
1 FRANC SUISSE 10,904 * 12,672
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3973 * 2,7861
1 DINAR KOWEITIEN 29,005 * 33,709
1 DIRHAM E.A.U. 2,4485 * 2,8455
1 RIYAL QATARI 2,4672 * 2,8672
1 DINAR BAHREINI 23,835 * 27,701
100 YENS JAPONAIS 5,6854 * 6,6074
1 RIYAL OMANI 23,359 * 27,147