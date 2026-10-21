Economie

Devises vs Dirham: les cours du mercredi 21 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 octobre 2026 - 09:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 21 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0913 * 11,7277

1 DOLLAR U.S.A. 8,9932 * 10,4516

1 DOLLAR CANADIEN 6,3995 * 7,4373

1 LIVRE STERLING 12,042 * 13,994

1 LIVRE GIBRALTAR 12,042 * 13,994

1 FRANC SUISSE 10,904 * 12,672

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3973 * 2,7861

1 DINAR KOWEITIEN 29,005 * 33,709

1 DIRHAM E.A.U. 2,4485 * 2,8455

1 RIYAL QATARI 2,4672 * 2,8672

1 DINAR BAHREINI 23,835 * 27,701

100 YENS JAPONAIS 5,6854 * 6,6074

1 RIYAL OMANI 23,359 * 27,147

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